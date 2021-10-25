Через сколько времени можно заразиться коронавирусом повторно?

Авторы новой научной работы проанализировали статьи об уровнях антител у людей, перенёсших различные коронавирусы (SARS-CoV-2, SARS-CoV, MERS-CoV, HCoV OC43, HCoV-HKU1, HCoV-NL63 и HCoV-229E). Имелись и данные о сроках повторного заражения. В целом, удалось собрать данные о работе иммунитета в течение от 128 дней до 28 лет после заражения.

Учёные пришли к выводу, что во время пандемии вторичное заражение SARS-CoV-2 может произойти через 3 или 63 месяца с момента пиковых значений антител, в среднем — через 16 месяцев. Этот срок оказался короче, чем у других коронавирусов.

Авторы отметили, что их результаты возражают против утверждений о том, что эпидемию удастся победить из-за коллективного иммунитета и без прививок.