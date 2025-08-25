Через соцсети стали чаще продавать человеческие останки

Опубликовано 25 августа 2025, 08:151 мин.
Через соцсети стали чаще продавать человеческие останкиСоцсети становятся площадкой для торговли человеческими останками — СМИ
Проблемы соцсетей давно выходят за рамки фейков и мошенничества. Теперь эксперты бьют тревогу из-за торговли человеческими останками, которая всё чаще ведётся через Instagram* и Facebook*. Как сообщает The Guardian, на платформах нашли объявления о продаже черепов и костей. Судмедэксперты установили: часть предметов имела следы земли и ткани, что указывает на недавние раскопки могил.
© Ferra.ru
Опасения высказывают не только «энтузиасты», но и легальные продавцы антиквариата. По их словам, рынок, как минимум Великобритани, «заполнен краденым» и предметами, извлечёнными из могил, что «разрушает репутацию коллекционирования».
При этом ещё в 2022 году британские журналисты выявили десятки продавцов человеческих останков в соцсетях, причём часть торговала публично.
Учёные также признают масштаб явления: в академических журналах описаны случаи продажи останков через Instagram* и подчёркивается, что реальный размах нелегального рынка до конца не изучен.
Причины интереса различны — от религиозных практик до стремления коллекционеров к «аутентичности».
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена