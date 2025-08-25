Через соцсети стали чаще продавать человеческие останки

Опасения высказывают не только «энтузиасты», но и легальные продавцы антиквариата. По их словам, рынок, как минимум Великобритани, «заполнен краденым» и предметами, извлечёнными из могил, что «разрушает репутацию коллекционирования».

При этом ещё в 2022 году британские журналисты выявили десятки продавцов человеческих останков в соцсетях, причём часть торговала публично.

Учёные также признают масштаб явления: в академических журналах описаны случаи продажи останков через Instagram* и подчёркивается, что реальный размах нелегального рынка до конца не изучен.

Причины интереса различны — от религиозных практик до стремления коллекционеров к «аутентичности».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена