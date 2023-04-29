Через тернии к звездам: в России оценили пользу лунных миссий для полета к Марсу

Через тернии к звездам: в России оценили пользу лунных миссий для полета к МарсуПрактический опыт важнее всего
Опыт, полученный в ходе предстоящих лунных экспедиций, будет иметь решающее значение для подготовки к будущим полетам на Марс, говорится в статье сотрудников Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Центра управления полетами, опубликованной в журнале «Космическая техника и технологии».
Так, подготовка космонавтов к полетам на Марс будет основана на опыте, полученном в ходе длительных пилотируемых полетов на околоземной орбите, лунных программ и миссий по обслуживанию и ремонту космического телескопа «Хаббл».
В статье также отмечается, что программы научных исследований на Марсе и Луне схожи, а задачи работы на поверхности небесных тел, отличных от Земли, потребуют от космонавтов высокой автономности. Поэтому наземная подготовка будет в меньшей степени опираться на виртуальные модели и в большей степени на практический опыт.