Черная дыра направила свою струю прямо в Землю

Черная дыра направила свою струю прямо в ЗемлюК счастью, это безопасно. Для нас
11 февраля астрономы увидели далекую вспышку света, которая, казалось, исходила от источника, яркого как квадриллион солнц. Теперь две группы исследователей определили ее источник. Это была черная дыра, которая направила свою релятивистскую струю прямо в Землю.
Время от времени звезда, которой не повезло, попадает под неизбежную гравитацию черной дыры. Вращающаяся черная дыра “разрывает” звезду пока ее материал не превращается в перегретый вихрь вокруг черной дыры.
Иногда черная дыра выбрасывает в космос перегретые струи материала. Эти струи ускоряются почти до скорости света, и их очень трудно заметить, если только они не направлены прямо на нас. Именно это и произошло во время события 2022cmc.
Двадцать один телескоп по всему миру наблюдал этот джет в рентгеновском, радио, оптическом и ультрафиолетовом диапазонах волн. Это первый случай, когда джет приливного разрушения был замечен в оптических длинах волн - области электромагнитного спектра, видимой человеческим глазом.