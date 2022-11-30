Черная дыра направила свою струю прямо в Землю

Время от времени звезда, которой не повезло, попадает под неизбежную гравитацию черной дыры. Вращающаяся черная дыра “разрывает” звезду пока ее материал не превращается в перегретый вихрь вокруг черной дыры.

Иногда черная дыра выбрасывает в космос перегретые струи материала. Эти струи ускоряются почти до скорости света, и их очень трудно заметить, если только они не направлены прямо на нас. Именно это и произошло во время события 2022cmc.

Двадцать один телескоп по всему миру наблюдал этот джет в рентгеновском, радио, оптическом и ультрафиолетовом диапазонах волн. Это первый случай, когда джет приливного разрушения был замечен в оптических длинах волн - области электромагнитного спектра, видимой человеческим глазом.