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Наука и технологии
Опубликовано 10 февраля 2024, 17:15
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Чернобыльские волки получили устойчивость к раку

Предполагает исследование
Волки, процветающие в Чернобыльской зоне отчуждения, могут быть ключом к разгадке устойчивости к раку у людей, говорится в новаторском исследовании. Эти волки-мутанты, адаптированные к среде, в шесть раз превышающей безопасный уровень радиации, дают уникальное представление о том, как организмы борются со смертельным заболеванием.

После Чернобыльской катастрофы 1986 года люди покинули эту территорию, создав обширный радиоактивный «ничейный край». Но для диких животных она стала неожиданным убежищем. Среди процветающих обитателей — стаи волков, которые, похоже, не пострадали от хронического воздействия радиации.

Кара Лав, эволюционный биолог, изучала этих волков, чтобы понять их удивительную стойкость к раковым заболеваниям. С помощью GPS-ошейников и образцов крови ее команда обнаружила:

  • Волки выносливы: ежедневно они получают 11,28 миллирентген, что в шесть раз превышает безопасные для человека пределы.

  • Имеют уникальную иммунную систему: она похожа на иммунную систему людей, проходящих лучевую терапию, что говорит об адаптации.

  • И устойчивый геном: исследователи выявили определенные участки генома волков, устойчивые к повышенному риску развития рака.

Это исследование может произвести революцию в нашем понимании рака. Изучив генетические адаптации волков, мы сможем определить пути повышения устойчивости человека к раку, а возможно, даже обратить вспять негативные последствия известных мутаций, вызывающих рак, таких как BRCA.

Чернобыльские собаки, потомки брошенных домашних животных, также могут обладать подобной устойчивостью, и это заслуживает дальнейшего изучения. Интересно, что собаки имеют больше сходства с человеческими реакциями на рак, чем лабораторные крысы, что делает их еще более ценными объектами исследований.

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