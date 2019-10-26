Чернокожему впервые в истории пересадили лицо

Пациенту было 68 лет, когда он получил новое лицо. Трагедия же случилась в 2013 году. Тогда мужчина остановил свой автомобиль на обочине одной из лос-анджелесских дорог, из-за того что машина перегрелась. Однако в это время по дороге на большой скорости проезжало другое авто. Оно врезалось в машину мужчины, и та загорелась. В итоге пострадавший получил ожоги третьей степени половины тела. Позже из-за препаратов, улучшающих кровоснабжение сердца, у мужчины начали отмирать ткани на носу и губах.

Операцию по пересадке лица провели только этим летом, когда нашёлся донор с подходящим цветом кожи. Процедура заняла 16 часов, в ней участвовали 45 специалистов.

Журналисты сообщают, что в США актуальна проблема с недостатком чернокожих доноров. Среди тех, кто ждёт операции по трансплантации кожи, примерно 40% — афроамериканцы. А вот доноров с нужным цветом кожи насчитывается менее 15%.