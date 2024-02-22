Чернокожие короли Англии: генератор изображений Google раскритиковали

В частности, один из постов в Twitter пролил свет на эту проблему, показав запрос к Gemini, где пользователь просил нарисовать ему женщин из разных стран. Однако на всех полученных изображениях были изображены женщины с темным оттенком кожи, что вызвало дискуссии. Хотя представитель Google Джек Кравчик признал, что изображение темных оттенков кожи не обязательно является неправильным, это вызвало вопросы о соотношении ожиданий и реальности созданных изображений.

Помимо несовпадения оттенков кожи, Gemini также пытается точно изобразить людей в историческом контексте, часто изображая их с более темным оттенком кожи или присваивая им определенные национальности, которые исторически неточны (например, темнокожие короли Англии, либо индейцы во времена крестовых походов). Google отреагировала на эти проблемы, признав, что при создании изображений искусственный интеллект «не справляется с задачей» по созданию исторических образов.

Пока компания работает над решением этих проблем.