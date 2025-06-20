Чернышенко: ИИ принесет странам БРИКС до $3 трлн

По его словам, генеративные ИИ-системы, способные создавать тексты, изображения и другие материалы, пока занимают лишь около 20% этого рынка. Это значит, что конкуренция ещё открыта, и у России есть шанс занять заметное место.

Чтобы получить свою долю от этих триллионов, стране нужно активно развивать ИИ по всем ключевым направлениям. Чернышенко подчеркнул, что важно не ждать, а самим искать перспективные области и инвестировать в исследования.

«Те, кто первыми увидят „золотые“ направления в развитии ИИ, откроют новый клондайк, и, если мы будем проводить поисковые исследования по всем направлениям, мы повысим наши шансы попасть туда», — отметил он.