Чернышенко: ИИ принесет странам БРИКС до $3 трлн

Опубликовано 20 июня 2025, 19:411 мин.
Чернышенко: ИИ принесет странам БРИКС до $3 трлнВажно не упустить шанс
Страны БРИКС могут получить от 2 до 3 триллионов долларов экономической выгоды к 2030 году благодаря использованию искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на сессии ПМЭФ-2025. Его слова передает ТАСС.
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По его словам, генеративные ИИ-системы, способные создавать тексты, изображения и другие материалы, пока занимают лишь около 20% этого рынка. Это значит, что конкуренция ещё открыта, и у России есть шанс занять заметное место.
Чтобы получить свою долю от этих триллионов, стране нужно активно развивать ИИ по всем ключевым направлениям. Чернышенко подчеркнул, что важно не ждать, а самим искать перспективные области и инвестировать в исследования.
«Те, кто первыми увидят „золотые“ направления в развитии ИИ, откроют новый клондайк, и, если мы будем проводить поисковые исследования по всем направлениям, мы повысим наши шансы попасть туда», — отметил он.