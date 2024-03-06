Черви в Чернобыле показали неожиданную устойчивость к радиации

Несмотря на то, что черви живут в радиоактивном ландшафте с момента катастрофы 1986 года, их геномы не имеют никаких признаков повреждения радиацией, что говорит об исключительной устойчивости этого вида. Однако ученые предупреждают, что это не означает, что данный регион безопасен для человека.

В исследовании использовались нематоды — крошечные черви с быстрым размножением, идеально подходящие для изучения влияния изменений окружающей среды на ДНК.

С помощью коллег из Украины команда собрала образцы червей в разных местах Зоны отчуждения, где уровень радиации варьировался от низкого (сравнимого с Нью-Йорком) до высокого (сравнимого с космосом).

Выделив и вырастив червей, исследователи секвенировали их геномы и сравнили их с червями из других регионов. Удивительно, но у чернобыльских червей не было обнаружено никаких признаков повреждений ДНК, вызванных радиацией.

«Это говорит о том, что нематоды могут обладать исключительными механизмами восстановления ДНК или другими приспособлениями, чтобы противостоять суровым условиям окружающей среды», — объясняет один из авторов работы. «Понимание того, как разные особи одного вида реагируют на повреждения ДНК, может помочь нам понять, почему у одних развивается рак, а у других, имеющих схожую предрасположенность, нет».