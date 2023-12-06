Четвероногого робота научили вставать на задние колеса, бросать коробки и открывать двери стоя

ANYmal, который поначалу умел нажимать на кнопки лифта и демонстрировал навыки гуманоидов, стал использовать особый подход: ставя перед ним задачи, он самостоятельно исследует и учится, не нуждаясь в сложных схемах вознаграждения или утомительных демонстрациях. Результат? Робот, который может безупречно открывать двери и с удивительной точностью бросать коробки в контейнеры.