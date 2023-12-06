Четвероногого робота научили вставать на задние колеса, бросать коробки и открывать двери стоя

Четвероногого робота научили вставать на задние колеса, бросать коробки и открывать двери стояЛюди не верили, что Скайнет - всего лишь часть фильма
Робот ANYmal от Swiss Mile стал не просто четвероногим чудом, он превратился в катающуюся, стоячую и кидающую коробки сенсацию. Универсальный бот, способный передвигаться на колесах или стоять вертикально, взялся за выполнение полезных задач в довольно забавной манере.
ANYmal, который поначалу умел нажимать на кнопки лифта и демонстрировал навыки гуманоидов, стал использовать особый подход: ставя перед ним задачи, он самостоятельно исследует и учится, не нуждаясь в сложных схемах вознаграждения или утомительных демонстрациях. Результат? Робот, который может безупречно открывать двери и с удивительной точностью бросать коробки в контейнеры.
Эта разработка, хотя в настоящее время и является исследовательским проектом, намекает на потенциальные изменения в робототехнике в целом. Сочетая в себе гуманоидные черты и эффективность колесного четвероногого, ANYmal может открыть новую эру «преобразующей робототехники».