Четвёртый полёт транспортной системы Starship прошёл успешно

Отдельно отмечено, что первая ступень не просто успешно, а мягко приводнилась в Мексиканском заливе. Ступень приводнилась в вертикальном состоянии без разрушений.

Вторая ступень Starship вышла на околоземную орбиту на высоте в 210 км, после чего достаточно успешно повторно вошла в атмосферу. На высоте ниже 60 км из-за предыдущего воздействия на корпус ступени крайне высоких температур началось разрушение внешних элементов, но корабль всё же штатно сбросил скорость до дозвуковой и приводнился в Индийском океане. Корпус второй ступени полностью не разрушился.