Четвёртый полёт транспортной системы Starship прошёл успешно

Опубликовано 06 июня 2024, 23:34
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Четвёртый полёт транспортной системы Starship прошёл успешноОбе ступени ракеты остались целы
Компания SpaceX в ходе четвёртого полёта сверхтяжёлой транспортной системы Starship выполнила все запланированные задачи. Двигатели ракеты в полной конфигурации успешно прошли этап горячего старта, а также успешно были разделены ступени и сброшено переходное кольцо.
Отдельно отмечено, что первая ступень не просто успешно, а мягко приводнилась в Мексиканском заливе. Ступень приводнилась в вертикальном состоянии без разрушений.
Вторая ступень Starship вышла на околоземную орбиту на высоте в 210 км, после чего достаточно успешно повторно вошла в атмосферу. На высоте ниже 60 км из-за предыдущего воздействия на корпус ступени крайне высоких температур началось разрушение внешних элементов, но корабль всё же штатно сбросил скорость до дозвуковой и приводнился в Индийском океане. Корпус второй ступени полностью не разрушился.