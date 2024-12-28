Четыре компании взялись за предоставление услуг связи для космических миссий

Опубликовано 28 декабря 2024, 18:001 мин.
Четыре компании взялись за предоставление услуг связи для космических миссийNASA заключило контракты
NASA выбрало четыре компании, которые будут предоставлять услуги связи для космических аппаратов на околоземной орбите и за ее пределами, включая полеты на Луну. Контракты получили Intuitive Machines, Kongsberg Satellite Services (KSAT), SSC Space U.S. и Viasat. Эти компании будут поддерживать сеть ближнего космоса NASA (NSN), которая обеспечивает связь для миссий на расстоянии до двух миллионов километров от Земли.
Intuitive Machines получила дополнительные контракты на обеспечение прямой связи с Землей в дополнение к предыдущему контракту на обеспечение связи между Луной и Землей. Компания KSAT будет использовать свой лунный сервис KSAT Lunar для поддержки наземного сегмента NASA по исследованию Луны и других миссий. Компания SSC Space получила контракты на поддержку космических аппаратов на низкой околоземной орбите и высокоэллиптических орбитах. Компания Viasat будет обеспечивать связь с космическими аппаратами на околоземной орбите.
Контракты стоимостью до 4,82 миллиарда долларов будут действовать с февраля 2025 года по сентябрь 2029 года с возможностью продления до 2034 года.