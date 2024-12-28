Четыре компании взялись за предоставление услуг связи для космических миссий

Intuitive Machines получила дополнительные контракты на обеспечение прямой связи с Землей в дополнение к предыдущему контракту на обеспечение связи между Луной и Землей. Компания KSAT будет использовать свой лунный сервис KSAT Lunar для поддержки наземного сегмента NASA по исследованию Луны и других миссий. Компания SSC Space получила контракты на поддержку космических аппаратов на низкой околоземной орбите и высокоэллиптических орбитах. Компания Viasat будет обеспечивать связь с космическими аппаратами на околоземной орбите.

Контракты стоимостью до 4,82 миллиарда долларов будут действовать с февраля 2025 года по сентябрь 2029 года с возможностью продления до 2034 года.