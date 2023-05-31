Четыре ошибки, которые портят вашу одежду при стирке

Эмма Рострон, генеральный менеджер One Less Thing, объяснила, какие ошибки чаще всего люди допускают при стирке одежды в стиральной машине.

Не разделять вещи по цветам. Всегда нужно разделять одежду перед стиркой на белые вещи, светлые вещи, тёмные вещи, а также вещи, требующие деликатной стирки. Это поможет вам избежать окрашивания вещей, их усадки или выцветания.

Перегружать стиральной машины. Из-за этого качество стирки может ухудшиться и даже сама стиральная машина может повредиться. Наполняйте барабан стиральной машины примерно на 3/4, чтобы вы могли просунуть ладонь между краем барабана и одеждой.