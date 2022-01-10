Четыре причины, почему в России ещё не готовы к производству всех компонентов для различных устройств

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Четыре причины, почему в России ещё не готовы к производству всех компонентов для различных устройствОбъясняет пользователь «Хабра»
Сейчас в России начался переход на использование отечественных компонентов при создании техники. Однако при этом существуют некоторые проблемы, с которыми неизбежно столкнётся российский разработчик, если захочет использовать такие запчасти. О них - в статье.
Известно, что в СССР практически вся аппаратура была отечественной, в том числе и её электронные компоненты. После того как Советский Союз перестал существовать, данная тенденция тоже пошла на спад. Постепенно производители перешли на импортные детали. Однако сейчас из-за санкций переход к российским составляющим вновь стал актуальным.
Тем не менее есть четыре проблемы, с которыми столкнётся разработчик, который захочет использовать компоненты отечественного производства.
- Отсутствие информации. К примеру, о Texas Instruments знают все, а вот об АО «Псковский завод радиодеталей» - мало кто. Информацию об отечественных фирмах придётся собирать долго. У некоторых заводов даже нет своих сайтов, а если интернет-ресурс и существует, то данные, указанные там, могут быть устаревшими. Более того, для того чтобы получить полную информацию о производимых на заводе компонентах, необходимо будет купить за деньги документ - технические условия. Зарубежные же фирмы предоставляют всё бесплатно.
- Проблема с закупкой компонентов. Прежде всего, это касается сроков поставки. Они очень большие: до полугода и года. То есть необходимо предприятию писать о поставке запчастей за год. Ещё одна проблема: наличие тех или иных деталей в каталогах, но отсутствие их в производстве по факту.
- Стоимость компонентов. Как ни странно, отечественные детали стоят в 20-100 раз дороже хорошего импортного аналога известной компании. При этом качество продукции тоже плохое.
- Низкое качество. То, что производится на российских заводах сейчас, - по характеристикам соответствует тому, что было актуально 20-30 лет назад. При этом необходимо внимательно изучать каждый параметр и пытаться понять, что он означает. И в целом с российскими деталями нужно быть готовым к неожиданностям, добавляет автор.
Источник: Хабр