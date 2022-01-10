Четыре причины, почему в России ещё не готовы к производству всех компонентов для различных устройств

Известно, что в СССР практически вся аппаратура была отечественной, в том числе и её электронные компоненты. После того как Советский Союз перестал существовать, данная тенденция тоже пошла на спад. Постепенно производители перешли на импортные детали. Однако сейчас из-за санкций переход к российским составляющим вновь стал актуальным.

Тем не менее есть четыре проблемы, с которыми столкнётся разработчик, который захочет использовать компоненты отечественного производства.

Отсутствие информации. К примеру, о Texas Instruments знают все, а вот об АО «Псковский завод радиодеталей» - мало кто. Информацию об отечественных фирмах придётся собирать долго. У некоторых заводов даже нет своих сайтов, а если интернет-ресурс и существует, то данные, указанные там, могут быть устаревшими. Более того, для того чтобы получить полную информацию о производимых на заводе компонентах, необходимо будет купить за деньги документ - технические условия. Зарубежные же фирмы предоставляют всё бесплатно.