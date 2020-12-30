Четыре робота разных видов станцевали под хит шестидесятых

Компания разместила видео с танцем на YouTube-канале Boston Dynamics. Сначала в ролике танцевальные движения исполняют два Atlas, затем к ним присоединяется Spot, а в конце появляется Handle.

Скорее всего, Boston Dynamics использовала анимацию. Тем не менее, её роботы действительно способны на многое. Например, Spot может разворачиваться на месте, приседать, ложиться на землю, подниматься по лестницам и склонам, а также вставать после падений.