Наука и технологии
Сегодня 10:55
Четыре робота разных видов станцевали под хит шестидесятых
Поздравление от Boston Dynamics
Роботы компании Boston Dynamics станцевали под хит шестидесятых Do You Love Me. Это были устройства четырёх разных типов — два человекоподобных робота Atlas, робособака Spot и колёсный Handle.
Компания разместила видео с танцем на YouTube-канале Boston Dynamics. Сначала в ролике танцевальные движения исполняют два Atlas, затем к ним присоединяется Spot, а в конце появляется Handle.
Скорее всего, Boston Dynamics использовала анимацию. Тем не менее, её роботы действительно способны на многое. Например, Spot может разворачиваться на месте, приседать, ложиться на землю, подниматься по лестницам и склонам, а также вставать после падений.
«Вся наша команда собралась вместе, чтобы отпраздновать начало того, что, мы надеемся, будет более счастливым годом: c Новым годом от всех нас в Boston Dynamics».