Четыре шага к эффективной работе из дома: советы эксперта

Избавление от факторов, которые отвлекают. Согласно научных исследованиям, в 50 процентов случаев человек отвлекается на разные мелочи самостоятельно. Поэтому необходимо поставить смартфон в «Режим самолёта» и убрать гаджет подальше, использовать специальные плагины, помогающие отказаться от бессмысленного листания ленты в интернете (автор отмечает, что о них есть видео у Максима Дорофеева), обратиться к методу помидора и к приложению Forest.

Кроме того, действующей является система обещаний и поощрений. То есть нужно что-то пообещать себе за выполненное дело.

Защита собственного расписания и календаря. Необходимо договориться с коллегами о времени встреч, тщательно продумать расписание. Важно не забывать о перерывах между встречами. А ещё нужно обращать внимание на свой хронотип: к примеру, если более продуктивны днём, то назначить совещания лучше как раз на это время.

Также специалист добавляет, что ежедневно человек может быть максимально продуктивные в течение 3-4 часов. Обычно они выпадают на второй или третий час работы.

Если у вас ребёнок и вы с партнёром работаете оба из дома, то необходимо договариваться о распределении обязанностей, а также составлять график дел. В случае если ребёнок уже довольно большой, можно использовать для коммуникации с ним в рабочие часы особые сигналы. Например, предмет красного цвета рядом с вами - свидетельство того, что вы заняты, зелёного - что можно вас при необходимости на время отвлечь.

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