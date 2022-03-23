Четыре технологии, которые, скорее всего, есть у инопланетян: мнение учёных

В будущем будет запущена миссия Project Galileo. В рамках этой миссии эксперты будут искать признаки инопланетной жизни. Однако есть и несколько технологий, которые, вероятнее всего, встретятся у инопланетян.

Мегаструктуры. Скорее всего, как в 1960 году предположил физик Фримен Дайсон, инопланетяне рано или поздно начнут использовать энергию одной из звёзд. Также они могут изменить пояс астероидов, представив его в виде сферической оболочки, которая бы закрывала Солнце. Это позволило бы им получить большое количество энергии и предоставило бы пространство для жизни (с внутренней стороны оболочки).