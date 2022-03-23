Четыре технологии, которые, скорее всего, есть у инопланетян: мнение учёных

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Четыре технологии, которые, скорее всего, есть у инопланетян: мнение учёныхПеречисляет их издание BBC Science Focus Magazine
По мнению некоторых специалистов, инопланетные цивилизации можно найти по использованию различных технологий. О них - в статье.
В будущем будет запущена миссия Project Galileo. В рамках этой миссии эксперты будут искать признаки инопланетной жизни. Однако есть и несколько технологий, которые, вероятнее всего, встретятся у инопланетян.
- Мегаструктуры. Скорее всего, как в 1960 году предположил физик Фримен Дайсон, инопланетяне рано или поздно начнут использовать энергию одной из звёзд. Также они могут изменить пояс астероидов, представив его в виде сферической оболочки, которая бы закрывала Солнце. Это позволило бы им получить большое количество энергии и предоставило бы пространство для жизни (с внутренней стороны оболочки).
- Промышленные химикаты. Астрономы могут определить, какие вещества входят в состав атмосферы той или иной планеты, благодаря звёздному свету. Астрофизик профессор Ави Леб считает, что учёным нужно искать такие химические соединения, как тетрафторметан (CF4) и трихлорфторметан (CCl3F). Эти вещества довольно легко обнаружить.
- Паруса с лазерным приводом для путешествий в космосе. Для того чтобы управлять космическим кораблём, нужно много топлива. Однако проблема исчезает при использовании светового паруса с лазерным приводом. Такую разработку в 1984 году описал американский учёный Роберт Форвард. Сейчас подобная идея применяется в рамках программы Breakthrough Starshot. Если инопланетяне станут использовать такую технологию, то специалисты смогут обнаружить вспышки света при включении и выключении лазера.
- Транспортные пути сквозь время и пространство. Представители развитой цивилизации смогли бы создавать самостоятельно особые «червоточины» для быстрых путешествий во времени и пространстве. При создании сети таких «червоточин» специалисты могли бы их увидеть при помощи гравитационного микролинзирования. Такое возможно во время прохождения небесного объекта между Землёй и далёкой звездой. Гравитация объекта на некоторое время в результате усиливает свет этой звезды.
Источник:BBC Science Focus Magazine
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: