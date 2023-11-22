Четырехмесячные дети показали развитое самосознание

В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, показано, что младенцы проявляют повышенную тактильную активность мозга. Ведущий исследователь Джулия Ориоли отмечает: «Еще до того, как младенцы научатся доставать предметы, в их мозгу закладывается связь между тем, что они видят, и тем, что они чувствуют, что свидетельствует о врожденном чувстве периферийного пространства. Это поднимает интригующие вопросы о происхождении подобных способностей - выученных или врожденных».

Дальнейшие исследования с участием восьмимесячных младенцев показали, что когда прикосновение неожиданно предшествовало перемещению объекта, он вызывал удивленную реакцию. Профессор Эндрю Бремнер добавляет: «По мере того как младенцы проходят первый год жизни, их развивающийся мозг формирует более сложные представления о своем теле в пространстве».

Исследователи планируют изучить еще более молодых участников и новорожденных, чтобы раскрыть ранние основы человеческого сознания.