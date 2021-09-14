Четырёхдневная рабочая неделя оказалась лучшим вариантом для удалёнки

Стартап Buffer, отмечает автор, в мае прошлого года ввёл четырёхдневную рабочую неделю с "плавающими" выходными. Опрос сотрудников в начале и в конце месяца показал, что у них в результате увеличился уровень самостоятельности и удовлетворённости работой, а количество стресса, наоборот, снизилось. Лишь один отдел - по защите клиентов - испытывал сложности с выполнением обязанностей в течение четырёх дней: времени на обработку обращений у них стало меньше. После такого эксперимента руководство Buffer решило в июне 2020 года всех окончательно перевести на "четырёхдневку". В феврале 2021 года выяснилось, что удовлетворённость работой у сотрудников снизилась с 4,1 в январе 2020-го до 3,7 в сентябре 2020-го (это связывают с беспокойными условиями в пандемию). Пока компания планирует продолжать работать в рамках четырёх рабочих дней.

В стартапе Humu для снижения уровня стресса появился дополнительный выходной. Каждую вторую неделю сотрудники стали отдыхать и по пятницам. Это помогло работникам, по словам представителей компании, быть более сосредоточенными, продуктивными и эффективными.

Ещё один вариант улучшить производительность, как считает бизнес-тренер Элизабет Грейс Сондерс, - это сокращение длительности рабочего дня. Сначала нужно определить для себя наиболее продуктивные несколько часов и в этот период ни на что не отвлекаться. Далее - уменьшить число встреч, переписок, продолжительность совещаний и звонков. Наконец, постараться освободить себя от лишних задач. Руководителям - передать часть дел подчинённым, а простым сотрудникам - избавиться от всего, что не входит в их непосредственные обязанности.