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Чьи вооружённые силы мощнее: Украины или ЛДНР

Выяснил «Лайф»
Сейчас существует вероятность, что на Донбассе между армиями Украины и самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками вспыхнет военный конфликт. Но что насчёт численности вооружённых сил этих сторон? Об этом - в статье.
Чьи вооружённые силы мощнее: Украины или ЛДНР

На сегодняшний день обстановка на юго-востоке Украины очень напряжённая, напомнил автор. Есть вероятность, что войска Украины нападут на ЛДНР. Кроме того, за последние несколько недель на украинской территории оказались тонны военного снаряжения и оборудования, которые были переданы США и Великобританией. На данный момент в мировом рейтинге самых сильных армий Украина занимает 22 место.

Что же касается ЛДНР, то оценить точно численность армии у этой стороны сложнее.

Ниже - сравнение количества населения, проживающего на двух территориях, а также численности вооружённых сил Украины и ЛДНР.

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Как видно из инфографики, украинская сторона значительно превосходит Луганскую и Донецкую народные республики по всем пунктам. Из военной техники больше всего у ЛДНР бронированных боевых машин - 1300 единиц, у Украины же их 12300 единиц.

Источник: Лайф
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