Чьи вооружённые силы мощнее: Украины или ЛДНР

На сегодняшний день обстановка на юго-востоке Украины очень напряжённая, напомнил автор. Есть вероятность, что войска Украины нападут на ЛДНР. Кроме того, за последние несколько недель на украинской территории оказались тонны военного снаряжения и оборудования, которые были переданы США и Великобританией. На данный момент в мировом рейтинге самых сильных армий Украина занимает 22 место.

Что же касается ЛДНР, то оценить точно численность армии у этой стороны сложнее.

Ниже - сравнение количества населения, проживающего на двух территориях, а также численности вооружённых сил Украины и ЛДНР.