Чиновник США: новые санкции «остановят» прогресс Китая в передовых микросхемах

Эти ограничения распространяются на компоненты полупроводниковых машин, что затрудняет обслуживание китайского оборудования, а это, в свою очередь, препятствует развитию полупроводникового производства в стране. Несмотря на то, что в Вашингтоне ведутся споры об эффективности этих ограничений, США совместно с Японией и Нидерландами работают над ограничением доступа Китая к передовому оборудованию для производства микросхем.

Эстевес не уточнил, будут ли Huawei и Semiconductor Manufacturing International Corp. подвергнуты дальнейшим санкциям, но выразил обеспокоенность тем, что Китай может использовать передовую 7-нанометровую технологию для военных целей.