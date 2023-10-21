Чиновник США: новые санкции «остановят» прогресс Китая в передовых микросхемах

Чиновник США: новые санкции «остановят» прогресс Китая в передовых микросхемахЧто будет на самом деле – покажет время
По мнению заместителя министра торговли по вопросам промышленности и безопасности США Алана Эстевеса, вводимые страной ограничения на экспорт современного оборудования для производства микросхем для китайских компаний будут препятствовать усилиям страны по развитию собственной полупроводниковой промышленности.
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Эти ограничения распространяются на компоненты полупроводниковых машин, что затрудняет обслуживание китайского оборудования, а это, в свою очередь, препятствует развитию полупроводникового производства в стране. Несмотря на то, что в Вашингтоне ведутся споры об эффективности этих ограничений, США совместно с Японией и Нидерландами работают над ограничением доступа Китая к передовому оборудованию для производства микросхем.
Эстевес не уточнил, будут ли Huawei и Semiconductor Manufacturing International Corp. подвергнуты дальнейшим санкциям, но выразил обеспокоенность тем, что Китай может использовать передовую 7-нанометровую технологию для военных целей.