«Чиновникам Байдена» суд запретил связываться с социальными сетями

В иске, поданном генеральными прокурорами-республиканцами из Луизианы и Миссури, утверждается о «систематической и планомерной кампании» государственных чиновников по контролю за высказываниями в социальных сетях.

Эксперты в области права высказали разные мнения по поводу этого постановления, некоторые утверждают, что взаимодействие правительства с платформами по модерации контента не является нарушением Первой поправки.

Постановление запрещает уполномоченным должностным лицам связываться с компаниями социальных сетей по поводу защищенных сообщений, за некоторыми исключениями, связанными с преступной деятельностью, национальной безопасностью, общественной безопасностью и киберугрозами.