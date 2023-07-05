Наука и технологии
13:45, 05 июля 2023
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«Чиновникам Байдена» суд запретил связываться с социальными сетями

Потому что они нарушали свободу слова

Федеральный судья США вынес постановление, согласно которому нескольким чиновникам администрации Байдена запрещено обращаться в компании социальных сетей по поводу модерации сообщений, защищенных Первой поправкой.

В иске, поданном генеральными прокурорами-республиканцами из Луизианы и Миссури, утверждается о «систематической и планомерной кампании» государственных чиновников по контролю за высказываниями в социальных сетях.

Эксперты в области права высказали разные мнения по поводу этого постановления, некоторые утверждают, что взаимодействие правительства с платформами по модерации контента не является нарушением Первой поправки.

Постановление запрещает уполномоченным должностным лицам связываться с компаниями социальных сетей по поводу защищенных сообщений, за некоторыми исключениями, связанными с преступной деятельностью, национальной безопасностью, общественной безопасностью и киберугрозами.

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