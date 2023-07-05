«Чиновникам Байдена» суд запретил связываться с социальными сетями

«Чиновникам Байдена» суд запретил связываться с социальными сетямиПотому что они нарушали свободу слова
Федеральный судья США вынес постановление, согласно которому нескольким чиновникам администрации Байдена запрещено обращаться в компании социальных сетей по поводу модерации сообщений, защищенных Первой поправкой.
В иске, поданном генеральными прокурорами-республиканцами из Луизианы и Миссури, утверждается о «систематической и планомерной кампании» государственных чиновников по контролю за высказываниями в социальных сетях.
Эксперты в области права высказали разные мнения по поводу этого постановления, некоторые утверждают, что взаимодействие правительства с платформами по модерации контента не является нарушением Первой поправки.
Постановление запрещает уполномоченным должностным лицам связываться с компаниями социальных сетей по поводу защищенных сообщений, за некоторыми исключениями, связанными с преступной деятельностью, национальной безопасностью, общественной безопасностью и киберугрозами.