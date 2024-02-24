Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 24 февраля 2024, 12:45
1 мин.

Чипсет MediaTek Dimensity 9400 оказался быстрее предшественника на 24%

Результаты бенчмарка
Недавно инсайдер @DigitalChatStation опубликовал данные о результатах тестирования флагманского чипсета MediaTek Dimensity 9400, который демонстрирует значительный рост производительности по сравнению с предшественником 9300 и, как ожидается, бросит вызов доминированию Qualcomm в премиум-сегменте.

Одноядерный результат Dimensity 9400 составил 2700 баллов, а многоядерный — 9800, что на 19,3 и 24,7% больше, чем у 9300, соответственно.

Производительность GPU повысилась на 11,1%, и ожидается, что частота кадров составит 110 кадров в секунду при разрешении 1440p.

Благодаря использованию 3-нм техпроцесса TSMC энергоэффективность повысилась на 32%.

Процессор представляет собой окта-ядерный дизайн 1+3+4, содержащий одно основное ядро Cortex-X5, три основных ядра Cortex-X4 и четыре производительных ядра Cortex-A720.

Он поддерживает память LPDDR5X и передовую обработку искусственного интеллекта.

Источник:MyDrivers
Автор:Максим Многословный
Теги:
#бенчмарк
,
#MEDIATEK