Чипсы, бургеры и пончики: названа еда, увеличивающая риск старческого слабоумия

В исследовании участвовали более 10 000 бразильцев в возрасте от 35 до 74 лет. Бразильцы едят много фастфуда: по статистике, от 20% до 30% их ежедневных калорий приходится на продукты, подвергшиеся глубокой обработке.

Учёные дали участникам пройти когнитивные тесты в начале и в конце 10-летнего исследования. Также исследователи оценили диету участников. Анализ показал, что у мужчин и женщин, которые потребляли много ультраобработанной пищи, наблюдалось более быстрое снижение общей когнитивной функции — на 28%.