Чипсы и лапша оказались вредны для сердца

К такой пище относят фаст-фуд, сладости и десерты, солёные снэки, сухие завтраки, куриные и рыбные наггетсы, лапшу и супы быстрого приготовления, консервированные овощи с добавлением соли, сухофрукты в сахаре, газированные и подслащенные напитки. В новом исследовании изучалась связь между потреблением ультрапереработанных продуктов и развитием сердечно-сосудистых заболеваний или смертью от них в течение 10-летнего периода. Учёные наблюдали за 2020 людьми средним возрастом 45 лет.

В среднем участники потребляли около 15 порций ультрапереработанных продуктов в неделю. Учёные увидели, что частота сердечно-сосудистых заболеваний росла по мере роста употребления такой пищи. Каждая дополнительная еженедельная порция ультрапереработанных продуктов была связана с 10-процентным повышением вероятности возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в течение десятилетия. У тех, кто в принципе питается нездорово, риск был ещё выше.