Число пользователей соцсетей впервые перевалило за половину населения Земли

Об этом говорится в отчёте We Are Social и Hootsuite. Отмечается, что достижение выглядит ещё внушительнее, если учесть, что в социальных сетях нельзя регистрироваться людям младше 13 лет. То есть соцсетями пользуются примерно 65% «правомочного» населения.

В целом, за последний год аудитория социальных сетей по всему мира выросла на 10,5%. Каждый день на таких площадках регистрируется миллион новых пользователей — 12 человек в секунду.

В различных регионах Земли процент пользующихся соцсетями разнится. В Северной Америке, например, пользователями являются 82% населения старше 13 лет, а вот в Центральной Африке — всего 12%.

Самая популярная соцсеть в мире — Facebook (2,6 млрд пользователей в месяц). За ней следуют YouTube и WhatsApp (2 млрд).