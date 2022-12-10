Чистить зубы нужно тщательно: бактерии полости рта могут спровоцировать воспаление мозга

19:14, 10 декабря 2022
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Чистить зубы нужно тщательно: бактерии полости рта могут спровоцировать воспаление мозгаТаковы данные исследования
Учёные обнаружили связь между бактериями во рту и развитием абсцессов головного мозга. Таким образом плохая гигиена полости рта может привести к потенциально фатальным проблемам со здоровьем.
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Исследовательская группа собрала свои данные из медицинских карт 87 человек, поступивших в больницу с абсцессами головного мозга. В целом врачи не указали причину абсцессов у 52 пациентов. Тем не менее, новое исследование показало, что у этих людей была в три раза выше вероятность быть носителем опасных бактерий во рту. Кроме того, у них было больше Streptococcus anginosus.
Авторы исследования предполагают, что полость рта может быть потенциальным источником инфекций, приводящих к абсцессам головного мозга.