Чисткой ваших зубов скоро займутся роботы

Чисткой ваших зубов скоро займутся роботыТак и до людей из мультфильма “ВАЛЛ-И” недалеко
Новая система состоит из наночастиц оксида железа, которые можно собирать в различные формы и управлять ими с помощью магнитного поля. Таким образом, частицы могут быть расположены в форме щетинок для очистки зубного налета с поверхности зубов или более тонких нитей, похожих на зубную нить, для чистки между зубов.
Но эти микророботы не только механически очищают зубы. Известно, что оксид железа “активирует” перекись водорода, запуская реакцию, в результате которой образуются свободные радикалы, убивающие бактерии и липкие биопленки, которые они образуют на зубах.
Команда сначала протестировала систему на плоской плите искусственного материала, похожего на зуб, чтобы отработать движения микророботов. Затем они перешли к управлению системой на более реалистичном рельефе 3D-печатных моделей зубов. Наконец, микророботы были протестированы на настоящих человеческих зубах. Испытания показали, что эти микророботы могут эффективно удалять зубной налет и биопленки, снижая уровень патогенных бактерий до уровня, не поддающегося обнаружению.