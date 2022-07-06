Чисткой ваших зубов скоро займутся роботы

Но эти микророботы не только механически очищают зубы. Известно, что оксид железа “активирует” перекись водорода, запуская реакцию, в результате которой образуются свободные радикалы, убивающие бактерии и липкие биопленки, которые они образуют на зубах.

Команда сначала протестировала систему на плоской плите искусственного материала, похожего на зуб, чтобы отработать движения микророботов. Затем они перешли к управлению системой на более реалистичном рельефе 3D-печатных моделей зубов. Наконец, микророботы были протестированы на настоящих человеческих зубах. Испытания показали, что эти микророботы могут эффективно удалять зубной налет и биопленки, снижая уровень патогенных бактерий до уровня, не поддающегося обнаружению.