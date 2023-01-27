Член Конгресса США зачитал речь, которую сгенерировала нейросеть

Аучинклосс сказал, что ему пришлось несколько раз уточнять свой запрос, чтобы получить текст, который он в итоге прочитал. Его помощники сказали, что, по их мнению, это первый случай, когда написанная ИИ речь была зачитана в Конгрессе.

Решение зачитать текст, созданный в ChatGPT, было принято отчасти для того, чтобы помочь подстегнуть дискуссию об ИИ и создаваемых им проблемах и возможностях. "Я самый молодой родитель во фракции демократов, ИИ станет частью моей жизни и может стать технологией общего назначения для моих детей", - сказал 34-летний член Конгресса.

Текст, сгенерированный по запросу Аучинклосса, включал такие предложения, как: "Мы должны сотрудничать с международными партнерами, такими как израильское правительство, чтобы гарантировать, что Соединенные Штаты сохранят лидирующую роль в исследованиях и разработках ИИ и ответственно изучат многочисленные возможности, которые предоставляют развивающиеся технологии".

"В зале было, наверное, около дюжины моих коллег. Держу пари, никто из них не знал, что это было написано компьютером", - сказал он.