Член Конгресса США зачитал речь, которую сгенерировала нейросеть“Держу пари, никто из них не знал, что это было написано компьютером”
Член Конгресса США Джейк Ачинклосс зачитал речь на заседании Палаты представителей, которую сгенерировала нейросеть ChatGPT. Он попросил чат-бота "написать 100 слов для выступления на заседании Палаты представителей о законодательстве”, сообщает Associated Press.
Фото: Ferra.ru
Аучинклосс сказал, что ему пришлось несколько раз уточнять свой запрос, чтобы получить текст, который он в итоге прочитал. Его помощники сказали, что, по их мнению, это первый случай, когда написанная ИИ речь была зачитана в Конгрессе.
Решение зачитать текст, созданный в ChatGPT, было принято отчасти для того, чтобы помочь подстегнуть дискуссию об ИИ и создаваемых им проблемах и возможностях. "Я самый молодой родитель во фракции демократов, ИИ станет частью моей жизни и может стать технологией общего назначения для моих детей", - сказал 34-летний член Конгресса.
Текст, сгенерированный по запросу Аучинклосса, включал такие предложения, как: "Мы должны сотрудничать с международными партнерами, такими как израильское правительство, чтобы гарантировать, что Соединенные Штаты сохранят лидирующую роль в исследованиях и разработках ИИ и ответственно изучат многочисленные возможности, которые предоставляют развивающиеся технологии".
"В зале было, наверное, около дюжины моих коллег. Держу пари, никто из них не знал, что это было написано компьютером", - сказал он.