Член правительственного агентства США Илона Маска оказался внуком шпиона КГБ

Користин, ранее работавший в сфере кибербезопасности и якобы уволенный за утечку секретов компании, впервые пришел в правительство в составе DOGE, группы, контролирующей работу федеральных агентств страны. По данным The Washington Post, его новая роль дает ему доступ к секретным дипломатическим данным.

Его дед, Валерий Мартынов, якобы в 1980-х годах был офицером КГБ и был шпионом в советском посольстве в Вашингтоне. Позже он был перевербован ФБР и снабжал США разведывательной информацией, пишут СМИ. Советская контрразведка обнаружила его предательство, и после возвращения в Россию к нему применили высшую меру наказания.

Стремительный взлет Користина на высокопоставленную должность советника, «несмотря на его сомнительное прошлое и семейные связи», вызвал опасения по поводу рисков безопасности.