Членам правительства Испании запретили использовать смартфоны Huawei

Дело в том, что во время работы сотрудникам министерства приходится осуществлять доступ к правительственным серверам. Некоторым членам ведомства разрешили пользоваться смартфонами Huawei для личных нужд, но они более не имеют права применять их для решения рабочих вопросов. Если кто-то попытается получить через китайские устройства доступ к государственным данным, его «немедленно отключат».

Испания не объясняет причину запрета, в отличие от США, которые обвиняют Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. На это китайская компания отвечает, что безопасность пользователей — один из её приоритетов. Что, впрочем, от «чёрного списка» министерства торговли США её не спасло.