Наука и технологии
03:45, 18 ноября 2023
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Члены книжного клуба 28 лет читали один роман, но так его и не поняли

Можете попробовать повторить их подвиг

В триумфе упорства и интеллектуального товарищества калифорнийский книжный клуб добился, казалось бы, почти невозможного: завершил работу над печально известным загадочным романом Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану» после 28 лет ежемесячных встреч. Вот только понять полный смысл произведения им все равно не удалось.

Члены книжного клуба 28 лет читали один роман, но так его и не поняли

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

То, что началось в 1995 году, когда около двух десятков членов клуба собрались за столом в библиотеке Венеции, завершилось в прошлом месяце в Zoom с участниками из разных уголков мира.

Сложный роман, известный своим повествованием и лингвистической акробатикой, не отпугнул преданных читателей. С годами клуб пережил смену места проведения встреч, потерю некоторых членов и появление новых. В период пандемии, когда в клубе насчитывалось около 20 человек, он сохранился, перейдя на встречи в Zoom.

Несмотря на загадочный характер книги и концовку, которая обрывается на полуслове, члены группы ни о чем не жалеют. Для них путешествие по «Поминкам по Финнегану» стало «самым насыщенным событием в жизни», а роман «изменил их взгляды на жизнь, историю и несовершенство».

И да, они решили перечитать эту книгу, потому что полный смыл произведения им так и не открылся.

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