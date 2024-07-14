Члены НАТО обязались выделить более $ 1 млрд на обмен космическими данными

Соглашение направлено на интеграцию спутниковой разведки в оборонные стратегии НАТО. В отличие от разработки спутников-шпионов, программа APSS нацелена на использование существующих и готовящихся к запуску активов стран-членов и коммерческих организаций.

Среди основных задач — усиление наблюдения за полями боя, улучшение мониторинга морских акваторий и ускорение принятия решений с помощью ИИ и облачных решений. Реализация программы в течение следующих пяти лет будет способствовать созданию «целостной системы обмена разведывательными данными между странами-союзниками», пишут СМИ.