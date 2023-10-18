Чосон стал первым признанным кибернациональным государством

Чосон стал первым признанным кибернациональным государствомУ которого нет… границ
Король Чосона Эндрю Ли «переосмыслил» концепцию государства, создав цифровую нацию без территориальных границ. Эта новаторская идея была признана Антигуа и Барбудой, которая заключила с Чосоном договор о поддержке различных инициатив в области развития, включая образование и экономические инвестиции.
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Чосон - децентрализованный и нетрадиционный проект, претендующий на роль нетерриториального государства-преемника Корейской империи XIV-XIX веков. Представители Чосона подчеркивают уникальность своей конструкции и модели управления государством, утверждая, что оно является безопасной гаванью для криптовалютной деятельности. В Чосоне криптовалюты признаны законным платежным средством, что позволяет использовать их для повседневных транзакций, инвестиций и трансграничных платежей.
Кроме того, в Чосоне уже запущено несколько компаний, в том числе First Day Out Collective, которой принадлежит трек «First Day Out», написанный Rundown Spaz при участии Канье Уэста.