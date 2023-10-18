Чосон стал первым признанным кибернациональным государством

Чосон - децентрализованный и нетрадиционный проект, претендующий на роль нетерриториального государства-преемника Корейской империи XIV-XIX веков. Представители Чосона подчеркивают уникальность своей конструкции и модели управления государством, утверждая, что оно является безопасной гаванью для криптовалютной деятельности. В Чосоне криптовалюты признаны законным платежным средством, что позволяет использовать их для повседневных транзакций, инвестиций и трансграничных платежей.

Кроме того, в Чосоне уже запущено несколько компаний, в том числе First Day Out Collective, которой принадлежит трек «First Day Out», написанный Rundown Spaz при участии Канье Уэста.