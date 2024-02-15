Чтение комментариев в Сети снизило доверие людей к новостям

Исследователи из Эксетерского университета вместе с коллегами из других институтов опросили более 6 600 участников в Великобритании, Германии и Италии. Они представили участникам сфабрикованные и настоящие новостные посты в социальных сетях, посвященные таким темам, как здоровье, изменение климата и технологии. Интересно, что формат и детализация «корректирующих комментариев» не оказали существенного влияния на их эффективность. Независимо от того, указывали ли пользователи просто на неточности или прилагали подробные объяснения и ссылки для проверки фактов, оба подхода помогали «сдерживать распространение дезинформации».

Однако при этом возникли «ошибочные исправления», когда пользователи по ошибке называют правдивые новости ложными.