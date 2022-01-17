Наука и технологии
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Что Apple представит на весенней презентации

Возможно, смартфон и планшет
Надёжный источник рассказал, какие продукты может представить Apple весной этого года.
Что Apple представит на весенней презентации

Уже давно ходят слухи, что этой весной Apple представит iPhone SE третьего поколения. Наряду с телефоном компания может также анонсировать iPad Air пятого поколения.

Сообщается, что у нового планшета будет чип A15 Bionic, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера, поддержка 5G для некоторых моделей и вспышка True Tone с четырьмя светодиодами. С точки зрения дизайна устройство не будет отличаться от своего предшественника. У него будут 10,9-дюймовый дисплей, кнопка Touch ID и тонкие рамки.

iPad Air пятого поколения выйдет в цветах: космический серый, серебристо-зелёный, розовое золото и небесно-голубой. Точная дата презентации ещё не известна.

Источник: GSMArena
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