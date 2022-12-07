Что археологи нашли в тайниках египетских пирамид

Одна из подобных теорий состоит в том, что на самом деле пирамиды выступали в качестве хранилищ зерна. Объясняется это тем, что земледелие было главной частью древнеегипетской культуры, а климат в стране был сухим. К тому же песчаные бури могли в любой момент нагрянуть и уничтожить весь урожай. Поэтому и хранили зерно якобы в пирамидах.

Однако с научной точки зрения эта теория не имеет никакого смысла. Прежде всего, потому, что археологи находили отдельные зернохранилища в Египте: это были куполообразные здания, которые обычно встречались вблизи городов. Да и соорудить эти здания было проще, чем пирамиду. В пирамидах действительно находили зерно, но лишь в небольших количествах.

Есть и другие теории, связанные с религией, инопланетянами и т.п. Но все они были быстро опровергнуты специалистами.

Внутри пирамид действительно хорошо сохранились некоторые вещи. Например, это мумии. Они найдены были археологами почти в идеальном состоянии, но связано это с тем, что египтяне просто перед захоронением тщательно удаляли из тех всё, что могло сгнить.