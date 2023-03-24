Что астероид может рассказать о происхождении жизни на Земле

Международная группа исследователей проанализировала образцы астероида с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией высокого разрешения с ионизацией электрораспылением. Этот мощный инструмент позволяет проводить анализ сложных веществ на молекулярном уровне, в частности, нуклеобазы (соединение, содержащее азот, который может образовывать нуклеозиды, компонент нуклеотидов, которые, в свою очередь, входят в состав ДНК и РНК), что, в частности, и искали исследователи.

Нуклеобазами в ДНК являются цитозин, гуанин, аденин и тимин. Урацил содержится в РНК, которая содержит инструкции для построения живых организмов. Эти пять нуклеобаз являются фундаментальными единицами генетического кода. Анализ образцов астероида показал наличие урацила, а также ниацина, формы витамина B3.

“Обнаружение урацила в образцах с Рюгу придает силы существующим теориям относительно источника нуклеобаз на ранней Земле (теории о том, что именно астероиды могли их занести на Землю, – прим. ред.)”, - сказал один из авторов новой работы.