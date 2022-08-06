Что будет делать NASA, если Россия внезапно откажется от МКС

Агентство Reuters сообщило, что NASA разработало планы, согласно которым со станции будут выведены "все астронавты", и в то же время будут найдены способы сохранить ее работоспособность, если Россия начнет демонтаж критически важного оборудования. По словам девяти анонимных источников Reuters, осведомленных о планах, такой шаг может также потребовать от США демонтировать орбитальную лабораторию намного раньше срока ее устаревания в 2030 году.

И хотя спецоперация России на Украине только усугубила напряженность между странами-партнерами МКС, американские чиновники, по всей видимости, начали разрабатывать эти планы в конце прошлого года, говорится в докладе.

В настоящее время российские космические аппараты, в частности, корабли "Прогресс", обеспечивают движение, необходимое космической станции для выполнения внезапных быстрых маневров (таких как уклонение от космического мусора). В то же время американские гироскопы контролируют повседневную ориентацию для поддержания стабильности платформы. Обе страны поставляют на станцию системы жизнеобеспечения, что позволяет одновременно находиться на борту большему количеству людей.

Агентство Reuters сообщило, что такие компании, как Boeing, изучают способы управления МКС без российских двигателей.

NASA отказалось комментировать конкретные утверждения Reuter. Вместо этого космическое агентство заявило, что оно "всегда должно иметь планы, как обычные, так и чрезвычайные, для безопасной эксплуатации МКС".