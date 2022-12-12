Наука и технологии
09:36, 12 декабря 2022
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Что будет, если люди обретут бессмертие

И возможно ли это вообще

За всё время люди, которые стремились обрести бессмертие, так и не добились своей цели. Например, это император Цинь Шихуан и император Тайцзун. Но, может быть, это реально сегодня, в век развития науки и технологий?

Что будет, если люди обретут бессмертие

Фото: Ancient Origins

Для того чтобы стать бессмертными, людям нужно будет сначала понять, что конкретно приводит человека к смерти. Многочисленные научные исследования показали, что в процессе старения теломеры, находящиеся на концах хромосом, постоянно укорачиваются при обновлении клеток. И пока у человечества нет возможности препятствовать этому процессу.

Укорачивание теломер - это лишь один из факторов, оказывающих влияние на продолжительность жизни человека. Но другие факторы специалистам ещё только предстоит обнаружить.

Что будет, если люди обретут бессмертие

Некоторые учёные даже пытаются перенести сознание человека в компьютер, чтобы достичь именно цифрового бессмертия.

Однако человеческий мозг и сознание человека - очень сложные вещи. Эксперты до сих пор не пришли к единому мнению по поводу того, что же такое сознание. Однако именно благодаря сознанию мы являемся разумными существами.

Но, может быть, перенос сознания всё-таки сработает? На сегодняшний день учёные считают, что это всё же маловероятно. Сейчас мы совсем ничего не знаем о сознании, поэтому не можем даже предположить, будет ли оно существовать вне тела. Ряд специалистов даже считают, что у сознания, как и у тела, есть свой срок жизни и что оно взаимосвязано с телом. То есть если тело умирает - погибает и сознание.

Кроме того, учёные уверены, что даже если у людей получится добиться бессмертия, это принесёт человечеству только несчастья. Об этом можно сделать вывод, если понаблюдать за животными, которые живут очень долго - дольше человека.

Так, например, черепахи могут прожить до 150-200 лет в среднем. Моллюски живут ещё дольше. К долгожителям относят и медуз. Медуза вообще после достижения определённой фазы роста может обновляться почти бесконечное число раз. Однако чем дольше она живёт, тем проще становится её строение и тем более хрупкой - жизнь. Поэтому учёные считают, что взамен бессмертия люди могут лишиться разумности и гегемонии над жизнью на планете.

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