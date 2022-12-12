Что будет, если люди обретут бессмертие

Некоторые учёные даже пытаются перенести сознание человека в компьютер, чтобы достичь именно цифрового бессмертия.

Однако человеческий мозг и сознание человека - очень сложные вещи. Эксперты до сих пор не пришли к единому мнению по поводу того, что же такое сознание. Однако именно благодаря сознанию мы являемся разумными существами.

Но, может быть, перенос сознания всё-таки сработает? На сегодняшний день учёные считают, что это всё же маловероятно. Сейчас мы совсем ничего не знаем о сознании, поэтому не можем даже предположить, будет ли оно существовать вне тела. Ряд специалистов даже считают, что у сознания, как и у тела, есть свой срок жизни и что оно взаимосвязано с телом. То есть если тело умирает - погибает и сознание.

Кроме того, учёные уверены, что даже если у людей получится добиться бессмертия, это принесёт человечеству только несчастья. Об этом можно сделать вывод, если понаблюдать за животными, которые живут очень долго - дольше человека.

Так, например, черепахи могут прожить до 150-200 лет в среднем. Моллюски живут ещё дольше. К долгожителям относят и медуз. Медуза вообще после достижения определённой фазы роста может обновляться почти бесконечное число раз. Однако чем дольше она живёт, тем проще становится её строение и тем более хрупкой - жизнь. Поэтому учёные считают, что взамен бессмертия люди могут лишиться разумности и гегемонии над жизнью на планете.