Что будет, если москвичи вообще перестанут носить защитные маски

Ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН и разработчик математической модели распространения COVID-19 в Москве Александр Соколов рассказал, что если все 100% москвичей будут носить маски к 31 декабря, то число новых случаев коронавируса в сутки в столице снизится до 220, а вскоре вообще станет нулевым. Для победы над эпидемией будет достаточно, если маски будут носить 90% москвичей. Тогда уже к 1 февраля 2022 года не будет зарегистрировано ни одного нового заболевшего. А вот если маски будут носить 50% москвичей, то 31 декабря будут выявлены 1,4 тысячи заболевших.

Для расчётов использовались официальные данные о количестве новых случаев в сутки, темпах вакцинации, количестве ежедневных тестов и так далее. Кроме того учитывались регулярность контактов между горожанами, уровень миграции и другие значимые факторы.

В случае распространения в столице штамма «Омикрон», модель может предложить носить маски дольше. Сейчас же, по оценкам, только 20% москвичей соблюдают масочный режим. Если показатель останется на нынешнем уровне, то в Новый год количество заражений в сутки будет на уровне 3,5 тысячи. В марте оно может вырасти до 5 тысяч. Если вообще не носить маски, то к Новому году будет до 5,6 тысячи новых заражений. К февралю 2022 года в этом случае будет регистрироваться более 10 тысяч случаев в сутки.