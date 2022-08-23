Наука и технологии
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Что будет, если начать вживлять преступникам чипы в мозг для контроля за ними

Они могут воспользоваться ситуацией
Недавно Илон Маск анонсировал мероприятие по поводу разработки нейроинтерфейса, то есть чипа для вживления в мозг Neuralink. Юрист доктор Аллан Маккеей (Allan McCay) из Сиднейского университета рассказал, как может измениться правовая практика, если имплантаты станут более распространёнными в обществе.
Что будет, если начать вживлять преступникам чипы в мозг для контроля за ними

По словам эксперта, нейротехнологии можно использовать как способ борьбы с преступностью, как альтернативу тюремному заключению. Например, за правонарушения, в которых неврологическое состояние имело значительную роль (например при вспышках агрессии), преступнику могут устанавливать имплантаты. «Можно представить, например, что такое устройство подавляет гнев», — отметили эксперты. Остаётся открытым, правда, вопрос по поводу этичности такого применения.

В целом, правоохранительные органы могут использовать мозговые чипы, чтобы управлять поведением осуждённых и предотвращать повторные преступления. Однако преступники могут хитрить и заявлять, что чип был взломан и вынудил их нарушить закон. Впрочем, пока это всё лишь гипотетические рассуждения.

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