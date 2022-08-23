Что будет, если начать вживлять преступникам чипы в мозг для контроля за ними

По словам эксперта, нейротехнологии можно использовать как способ борьбы с преступностью, как альтернативу тюремному заключению. Например, за правонарушения, в которых неврологическое состояние имело значительную роль (например при вспышках агрессии), преступнику могут устанавливать имплантаты. «Можно представить, например, что такое устройство подавляет гнев», — отметили эксперты. Остаётся открытым, правда, вопрос по поводу этичности такого применения.

В целом, правоохранительные органы могут использовать мозговые чипы, чтобы управлять поведением осуждённых и предотвращать повторные преступления. Однако преступники могут хитрить и заявлять, что чип был взломан и вынудил их нарушить закон. Впрочем, пока это всё лишь гипотетические рассуждения.