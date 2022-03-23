Что будет, если пить сублимированную клюкву каждый день

В исследовании приняли участие 45 здоровых мужчин. Половине из них было поручено пить по 4,5 г сублимированного клюквенного порошка два раза в день, а другая половина получала плацебо - порошок, который был неотличим от клюквенного порошка. Исследователи отметили, что 9 г клюквенного порошка можно считать эквивалентом употребления 100 г свежей клюквы.

Первичным показателем была функция сосудов, измеряемая с помощью показателя потоко-опосредованного расширения (FMD). Исследователи обнаружили улучшение показателей FMD как после первого приема клюквенного порошка, так и через месяц. Исследователи также обнаружили корреляцию между улучшением FMD и увеличением количества метаболитов полифенолов в образцах крови и мочи.

Интересным результатом исследования стало то, что после месяца употребления клюквы в образцах крови наблюдалась иная картина метаболитов по сравнению с той, которая была обнаружена в первый день после первого приема. Исследователи предполагают, что это изменение может быть признаком того, как хроническое употребление клюквы может изменить популяцию кишечных бактерий, поскольку микробиом играет важную роль в метаболизме полифенолов, заявляют ученые.