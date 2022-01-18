Что будет, если полностью перестать потеть

Отмечается, что средством от чрезмерного потоотделения может быть ботокс. Однако эта процедура может привести к повреждению нервов, что приведёт к блокировке потовых желез. Тогда может развиться ангидроз, болезнь, сопровождающаяся нарушениями потоотделения, как правило выражающаяся в болезненном невыделении испарины.

Если тело человека не сможет избавиться от избыточного тепла, даже самые простые действия, например поужинать, будут сильно повышать температуру. Если человек живёт в тёплом климате или любит выполнять какие-то упражнения, температура повысится ещё больше. Довольно скоро у человека начнётся лихорадка. Кожа станет сухой и горячей, сердце начнёт биться быстрее. Человек в целом почувствует себя нехорошо.

При более высоких температурах гематоэнцефалический барьер разрушается, а это означает, что нежелательные частицы и бактерии будут проникать в мозг, что приведёт к воспалению. В конце концов можно потерять сознание, получить необратимые повреждения мозга и вовсе умереть.