Что будет, если Россию отключат от системы SWIFT

Ситуацию пояснил пользователь vc.ru и бывший менеджер по продукту «Комитета» Денис Ширяев. Он рассказал, что SWIFT был создан в 1973 году, когда 239 банков из 15 стран объединились, чтобы создать способ обработки международных платежей. По сути, это система электронной почты, обеспечивающая безопасные сообщения между её участниками. По ней проходят каждый день миллионы заказов, подтверждений платежей, валютных обменов и сделок. Система SWIFT очень важная часть коммуникационной финансовой инфраструктуры.

Поэтому отключение банков от доступа к SWIFT ограничивает денежные потоки в страну и из неё. А это, конечно, грозит реальными экономическими потерями. Однако, похоже, что России сможет смягчить последствия, так как разрабатывала собственную такую систему.

Эксперт отмечает, что в случае этого операции с рублём будут проходить как раньше. Visa и MasterCard тоже продолжат работать. Трудности коснутся валютных операций, но их всё равно можно будет совершать, хоть и с замедлением. Тем не менее, случится коллапс в работе банковской системы в стране. Отключение от SWIFT означает сбой быстрой связи между кредитными учреждениями. В итоге это приведет к удорожанию и резкому замедлению финансовых потоков. В конце концов, многие западные банки и фирмы могут сами отказаться от работы с Россией.