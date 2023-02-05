Что будет с курсом рубля после эмбарго на российские нефтепродукты

Потолок цен составляет $100 за баррель для дизеля и $45 за баррель для мазута. При этом Путин приказал не поставлять нефть в страны, которые установили ценовой потолок.

На курс рубля же напрямую влияет то, насколько сократится объём выручки экспортеров. До сих пор экспорт нефтепродуктов в страны ЕС оставался высоким — около 0,6 млн баррелей в сутки. Как говорит экономист Bloomberg Economics Александр Исаков, в консервативном сценарии удастся найти новые рынки для половины этого объёма. В результате можно ждать ослабления курса до 71,5 рубля за доллар в марте.

Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надорши считает, что в будущем уйдут впечатляющие суммы профицита торгового баланса, а отток капитала из страны никуда не денется и станет сильнее влиять на курс. По базовому сценарию аналитика, курс рубля в течение года опустится до 80 за доллар. С ним отчасти согласен Михаил Васильев из Совкомбанка. Он считает, что среднегодовой курс составит около 73 рублей за доллар с постепенным снижением до 75-77 рублей.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова говорит, что санкции работают. «И устойчивость экономики, о которой говорилось в конце прошлого года, во многом можно объяснить относительно мягкой санкционной нагрузкой — фундаментальные сектора экономики затронуты только начиная с декабря прошлого года», — добавила она.

При самом пессимистичном сценарии, который даёт главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин, в течение года рубль может подешеветь до 80-90 за доллар.