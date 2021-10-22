Что будет с организмом, если есть чеснок каждый день?

Специалист сообщил, что в чесноке есть вещество аллицин, которое вместе с сульфоновыми кислотами считается средством профилактики онкологических заболеваний и предотвращения накопления «плохого» холестерина. В 100 граммах чеснока содержится половина суточной нормы аллицина. Также, по словам Мирошников, в чесноке есть аминокислота, отвечающая за повышение потенции.

При этом данный продукт содержит и эфирные масла, которые провоцируют аппетит и активируют работу поджелудочной железы. А это опасно при панкреатите. Также чеснок может спровоцировать аритмию или тахикардию и способствовать развитию желчнокаменной болезни.

Специалист отметил, что можно есть чёрный ферментированный чеснок. Он почти не вызывает запах изо рта.

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