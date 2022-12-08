Что будет с рыбами, если в океан ударит молния

В среднем мощность грозового разряда составляет примерно 200 миллионов киловатт. А вода при этом, как известно, хорошо проводит электричество. Но в действительности всё не так страшно для морских обителей.

Дело в том, что заряд от удара молнии распространяется вниз и в стороны в виде полусферы, которая расширяется от поверхности. Чем дальше от него находятся объекты, тем слабее сила заряда. К примеру, если рыба будет находиться в радиусе 10 м от удара, то она действительно будет убита. Но большинство рыб проводят время под водой, где и сосредоточено течение.