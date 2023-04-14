Что будет со здоровьем, если есть всего один раз в день

Последователи модной диеты потребляют все свои дневные калории за один большой приём пищи. При этом исследований, которые подтверждали бы безопасность такого режима питания, почти нет. Учёные проверяли такую диету в основном на животных, и эти работы показали противоречивые результаты. Так, выяснилось, что мыши, у которых был один большой приём пищи в день, на самом деле набирали больше веса по сравнению с теми, кто ел несколько раз.

Также некоторые данные показывают, что если есть один раз в день может наблюдаться большее снижение мышечной массы и плотности костей. Кроме того, при одноразовом приёме пищи довольно сложно удовлетворить все потребности в белке, клетчатке и основных витаминах и минералах. Недостаток этих важных питательных веществ может привести к потере мышечной массы, риску запоров и ухудшению здоровья кишечника.

Диетолог Аманда Эйвери из Ноттингемского университета добавила, что эта диета может сработать для знаменитостей, но важно понимать, что у них есть доступ к специалистам, высококачественным продуктам и добавкам. Для большинства из нас такая диета может быть неустойчивой и потенциально вредной в долгосрочной перспективе.