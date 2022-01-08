Что бы было, если бы у людей остались хвосты

У человеческого эмбриона на шестой неделе беременности появляется короткий хвост — небольшое продолжение позвоночного столба. В течение двух недель половина этих позвонков рассасывается, а другая половина срастается с костью, называемой копчиком. Иногда у людей остаются следы этой стадии развития, но такие случаи очень редки.

Длинный же хвост, вероятно, помогал нашим далёким предкам сохранять равновесие при передвижении по верхушкам деревьев. Почему же у видов, близких к людям, хвост исчез? Недавнее исследование показало причину потери: блуждающая часть генетического кода, называемая Alu-элементом (короткая последовательность ДНК), попала в ген, критически важный для образования хвостов, мешая им выполнять свою работу.

Учёные отметили, что остаётся только догадываться, почему одному из наших предков стало намного лучше, когда его хвост перестал расти. Надо понимать, что хвост закреплён в некоторых анатомических структурах, окружающих область бедра. Вместе эти кости, связки и мышцы выравнивают тело, обеспечивая баланс. Так что, если бы у людей остались хвосты, им также понадобились определённые мускулы, чтобы их использовать. В целом, если бы у людей были обезьяноподобные хвосты, им бы потребовались и другие изменения в теле, чтобы пятая конечность не была бесполезной.

Иными словами, нам нужно было бы вернуть некоторые мышцы тазового дна, чтобы поддержать хвост. Это могло бы повысить риск появления большого количества грыж и, возможно, недержания мочи, если и вовсе не потребовать полного отказа от прямохождения.